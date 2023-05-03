Бывшего высокопоставленного полицейского из Ростова осудили на условный срок за разглашение гостайны

Ростовский областной суд приговорил бывшего заместителя начальника отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области «А.» к 1,5 годам условно с испытательным сроком в 1 год за разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона. Данные подсудимого не сообщаются.

По данным правоохранительных органов, в сентябре 2019 года обвиняемый разместил секретное задание на проведение наружного наблюдения за объектом оперативной заинтересованности УЭБиПК в общем домовом чате в «WhatsApp». Документ стал достоянием третьих лиц, не имеющих допуска к данным сведениям. Они «ознакомились с ним и оставили свои комментарии об ознакомлении».

Суд признал экс-полицейского виновным. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова