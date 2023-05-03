В Казани квартиры в новостройках стали продаваться на 88,8% медленнее

Квартиры в казанских новостройках в марте этого года стали продаваться на 88,8% медленнее, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Отмечается, что в России продолжительность продажи квартир в новостройках за минувший год выросла на 28%, до 165 дней.

Возглавила рейтинг городов РФ с наибольшим ростом продолжительности продажи жилья Самара. Там в среднем на закрытие объявление требуется 173 дня. Данный показатель за год вырос на 94,4%. Казань заняла здесь второе место. Тройку замкнул Челябинск (85,9%).

"Ъ-Казань"