«Новая газета» рассказала об учрежденной во Франции премии имени Анны Политковской

Министерство иностранных дел Франции учредило премию имени Анны Политковской за журналистское мужество, сообщила «Новая газета». С инициативой выступили глава французского МИДа Катрин Колонна и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Награду будут присуждать журналистам, которые работают в условиях войны, кризиса или дестабилизации, уточнило издание.

В первый раз премию могут вручить в ноябре 2023 года в ходе ежегодного Парижского форума мира, отмечает «НГ». Победителя будет выбирать жюри, в состав которого войдут дети Анны Политковской — Вера и Илья, представитель «Репортеров без границ», французский репортер, а также журналист «Новой газеты».

Анну Политковскую убили в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Суд установил, что неизвестный, недовольный публикациями Анны Политковской о событиях на Северном Кавказе, заказал за $150 тыс. убийство журналистки. Мосгорсуд назначил организатору и исполнителю преступления пожизненные сроки. Заказчик убийства установлен не был.

О суде над убийцами Анны Политковской — в материале «Ъ» «Осталось найти заказчика».

Григорий Лейба