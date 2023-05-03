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Коммерсантъ FM
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«Новая газета» рассказала об учрежденной во Франции премии имени Анны Политковской

Министерство иностранных дел Франции учредило премию имени Анны Политковской за журналистское мужество, сообщила «Новая газета». С инициативой выступили глава французского МИДа Катрин Колонна и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Награду будут присуждать журналистам, которые работают в условиях войны, кризиса или дестабилизации, уточнило издание.

В первый раз премию могут вручить в ноябре 2023 года в ходе ежегодного Парижского форума мира, отмечает «НГ». Победителя будет выбирать жюри, в состав которого войдут дети Анны Политковской — Вера и Илья, представитель «Репортеров без границ», французский репортер, а также журналист «Новой газеты».

Анну Политковскую убили в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Суд установил, что неизвестный, недовольный публикациями Анны Политковской о событиях на Северном Кавказе, заказал за $150 тыс. убийство журналистки. Мосгорсуд назначил организатору и исполнителю преступления пожизненные сроки. Заказчик убийства установлен не был.

О суде над убийцами Анны Политковской — в материале «Ъ» «Осталось найти заказчика».

Григорий Лейба

Фотогалерея

«Жизнь в стране опять понеслась

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Анна Политковская (фамилия при рождении — Мазепа) родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке в семье советских дипломатов. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ. В 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет»

Анна Политковская (фамилия при рождении — Мазепа) родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке в семье советских дипломатов. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ. В 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1999 году Анна Политковская начала работать в «Новой газете». Впоследствии неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе

В 1999 году Анна Политковская начала работать в «Новой газете». Впоследствии неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе

Фото: Зарембо Игорь / ТАСС

В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост»

В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост»

Фото: Ivan Sekretarev / AP

Обозреватель «Новой газеты» активно занималась правозащитной деятельностью. Анна Политковская написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России»

Обозреватель «Новой газеты» активно занималась правозащитной деятельностью. Анна Политковская написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Анна Политковская — лауреат множества престижных премий. Среди них — «Золотое перо России» за серию репортажей о Чечне, премия Союза журналистов России «Добрый поступок — доброе сердце», премии имени академика Сахарова, немецкой премии имени Улофа Пальме за вклад в развитие свободы прессы, а также Всемирной премии организации «Международная амнистия» за ряд правозащитных материалов

Анна Политковская — лауреат множества престижных премий. Среди них — «Золотое перо России» за серию репортажей о Чечне, премия Союза журналистов России «Добрый поступок — доброе сердце», премии имени академика Сахарова, немецкой премии имени Улофа Пальме за вклад в развитие свободы прессы, а также Всемирной премии организации «Международная амнистия» за ряд правозащитных материалов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Книги Анны Политковской переведены на несколько языков, публиковались за рубежом. К примеру, книга «Путинская Россия» впервые была опубликована в Великобритании

Книги Анны Политковской переведены на несколько языков, публиковались за рубежом. К примеру, книга «Путинская Россия» впервые была опубликована в Великобритании

Фото: Юрий Машков / ТАСС

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября журналистка и правозащитница была похоронена на столичном Троекуровском кладбище

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября журналистка и правозащитница была похоронена на столичном Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к убийству

Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к убийству

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В мае 2014 года Мосгорсуд вынес вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления: киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо

В мае 2014 года Мосгорсуд вынес вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления: киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

13 июля 2018 года в Москве во дворе редакции «Новой газеты» открылся сад имени Анны Политковской. Идея увековечить память журналистки принадлежит главному редактору приостановленной «Новой газеты» Дмитрию Муратову (слева), бывшему главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (справа) и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Среди прочего именем Политковской названы улицы в Тбилиси и итальянской Ферраре, площади в пригороде Парижа и Риме, аллея в Генуе, зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе. В редакции «Новой газеты» открыт музей в ее честь

13 июля 2018 года в Москве во дворе редакции «Новой газеты» открылся сад имени Анны Политковской. Идея увековечить память журналистки принадлежит главному редактору приостановленной «Новой газеты» Дмитрию Муратову (слева), бывшему главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (справа) и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Среди прочего именем Политковской названы улицы в Тбилиси и итальянской Ферраре, площади в пригороде Парижа и Риме, аллея в Генуе, зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе. В редакции «Новой газеты» открыт музей в ее честь

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Анна Политковская (фамилия при рождении — Мазепа) родилась 30 августа 1958 года в Нью-Йорке в семье советских дипломатов. В 1980 году окончила факультет журналистики МГУ. В 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1999 году Анна Политковская начала работать в «Новой газете». Впоследствии неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе

Фото: Зарембо Игорь / ТАСС

В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост»

Фото: Ivan Sekretarev / AP

Обозреватель «Новой газеты» активно занималась правозащитной деятельностью. Анна Политковская написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Анна Политковская — лауреат множества престижных премий. Среди них — «Золотое перо России» за серию репортажей о Чечне, премия Союза журналистов России «Добрый поступок — доброе сердце», премии имени академика Сахарова, немецкой премии имени Улофа Пальме за вклад в развитие свободы прессы, а также Всемирной премии организации «Международная амнистия» за ряд правозащитных материалов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Книги Анны Политковской переведены на несколько языков, публиковались за рубежом. К примеру, книга «Путинская Россия» впервые была опубликована в Великобритании

Фото: Юрий Машков / ТАСС

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября журналистка и правозащитница была похоронена на столичном Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к убийству

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В мае 2014 года Мосгорсуд вынес вердикт по делу об убийстве Анны Политковской. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления: киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

13 июля 2018 года в Москве во дворе редакции «Новой газеты» открылся сад имени Анны Политковской. Идея увековечить память журналистки принадлежит главному редактору приостановленной «Новой газеты» Дмитрию Муратову (слева), бывшему главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (справа) и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Среди прочего именем Политковской названы улицы в Тбилиси и итальянской Ферраре, площади в пригороде Парижа и Риме, аллея в Генуе, зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе. В редакции «Новой газеты» открыт музей в ее честь

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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