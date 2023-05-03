В ЯНАО приступили к реконструкции железной дороги, которая станет частью СШХ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приступили к реконструкции железнодорожной линии Надым—Пристань—Пангоды протяженностью около 120 километров, которая является частью проекта по созданию Северного широтного хода (СШХ), сообщили в пресс-службе окружного правительства. Закончить работы планируется к декабрю 2027 года.

Линия Надым—Пристань—Пангоды является восстановленной в 1970-х годах частью Трансполярной магистрали и действующей железнодорожной веткой. Сейчас на одном из участков строители производят работы по восстановлению земляного полотна. На линии запланированы демонтаж и реконструкция существующих железнодорожных мостов и строительство новых, на некоторых участках будет проведена полная замена рельс.

СШХ протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части ЯНАО, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Магистраль сократит протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, а также разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на Транссибирскую магистраль. Общая стоимость проекта — 292,3 млрд руб.

Напомним, осенью 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ приостановило проект строительства СШХ в пользу развития восточного направления. Однако в правительстве ЯНАО заверили, что проектирование проекта СШХ продолжается по графику, несмотря на перенос сроков строительства объекта.

Диана Сунагатуллина

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