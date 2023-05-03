Уроженку Башкирии подозревают в обналичивании более 250 млн рублей

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным «Ъ-Уфа», в качестве подозреваемой по делу проходит Ольга Давлетова. Ранее она проживала в Уфе, но с недавнего времени переехала в Москву, где и была задержана в апреле. По данным «СПАРК-Интерфакс», госпожа Давлетова была руководителем и владельцем около десятка ООО в Москве и Уфе.

Всего фигурантами уголовного дела являются около десяти человек.

По мнению следствия, подозреваемая вместе с сообщниками обналичивала деньги для юридических и физических лиц, используя 80 подконтрольных компаний. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. Общий нелегальный доход составил более 5 млн руб., отмечается в сообщении.

Сотрудниками полиции проведено около 20 обысков в квартирах и офисах в Москве и Уфе, изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и так далее.

Ольга Давлетова помещена под домашний арест.

Майя Иванова

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