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Дело об ограблении ювелирного салона в Самаре дошло до суда

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о разбое с применением оружия в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Следствие считает, что осенью минувшего года неустановленное лицо через мессенджер склонило 34-летнего горожанина к ограблению ювелирного магазина. Об этом сообщает районная прокуратура.

Следствие выяснило, что в ноябре минувшего года мужчина приехал на такси к салону ООО «Ювелирный дом "Версаль"», зашел в торговый зал, подошел к стойке охраны, достал газовый пистолет и направил его в сторону охранника. После этого он потребовал от сотрудника, чтобы тот прошел в кабинет.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Охранник исполнил требование, а затем нажал кнопку тревожной сигнализации. В это время предполагаемый преступник разбил молотком стекло витрины и забрал ювелирные изделия на общую сумму более 1 млн руб.

После этого охранник покинул кабинет, вышел на улицу и «стал руками удерживать наружную входную дверь, пытаясь задержать преступника». Однако фигурант дела разбил молотком стекло входной двери, направил через него пистолет на охранника и потребовал открыть дверь. Сотрудник повиновался, и предполагаемый преступник со словами «Не дергайся» приставил пистолет к животу охранника, а после скрылся.

Позже выяснилось, что похищенные ценности он сдал в ломбард в Казани. В настоящее время копию обвинительного заключения по уголовному делу планируется передать для ознакомления обвиняемому. После этого материалы передадут в суд.

Ранее в Самаре произошло разбойное нападение на магазин интимных товаров. Злоумышленник нанес сотруднице торговой точки несколько ударов металлической ложкой для обуви, после чего похитил два ноутбука.

Георгий Портнов

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