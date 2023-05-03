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Арзамасский завод «Старт» получил 80,5 млн рублей льготного займа на закупку оборудования

Литейно-механический завод «Старт» из Арзамаса получил 80,5 млн руб. в виде льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП). Предприятие планирует купить оборудование и увеличить выпуск комплектующих для «умных» газовых счетчиков. Общий объем инвестиций составит 112 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Федеральный ФРП предоставил «Старту» 72,5 млн руб. заемных средств, региональный фонд — 8 млн руб. Заем одобрен на новых условиях софинансирования по программе «Комплектующие изделия». По ее условиям, кредит оформляют по ставке до 3% на срок до пяти лет.

«На сегодняшний день на рассмотрении находится еще 11 проектов, претендующих на совместное финансирование федерального и регионального фондов ФРП на сумму 660 млн руб.»,— сказал директор нижегородского ФРП Илья Тихонов.

Анастасия Еремина

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