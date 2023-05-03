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«Россети Тюмень» стали лучшей электросетевой компанией России по версии «Энергоньюс Медиа»

«Россети Тюмень» заняли первое место в рейтинге «Лучшие электрические сети России – 2022». Исследование составило агентство «Энергоньюс Медиа» по совокупности таких параметров, как качество услуг по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, а также информационная открытость. «Россети Тюмень» набрали 49 баллов и стали лидером списка из 53 компаний.

Благодаря непрерывному развитию компетенций персонала и значительному технологическому потенциалу «Россети Тюмень» регулярно побеждают в престижных российских и международных конкурсах. Только за 2022 год системообразующее энергопредприятие Тюменского макрорегиона стало лидером в номинации «Цифровой проект года» и обладателем Гран-при ХI Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России». Коме того, проекты компании по цифровому контролю электроснабжения и повышению экологической безопасности энергообъектов одержали победу на «Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа».

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