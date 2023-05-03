Депутаты и чиновники разошлись в оценке ямочного ремонта в Ярославле

Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров призвал горожан «потерпеть», сообщив, что ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей в городе начнется «в обозримом будущем». Об этом чиновник сообщил на заседании комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Ямочный ремонт" в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ "Ямочный ремонт" в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как пояснили в мэрии, сейчас на самых проблемных магистралях ведется ямочный ремонт. Депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас призвал заделать ямы на улице Победы. Предложение вызвало отповедь от заместителя мэра Ярославля Николая Степанова.

«Коллеги, на улице Победы уже неделю работает "Горзеленхоз", а вы задаете вопрос, что там ничего не делается. Неделю они там сидят, чтобы хоть как-то продержаться до момента ремонта»,— заявил Николай Степанов.

Тему ямочного ремонта продолжил депутат муниципалитета Илья Горохов. Он предлагает отказаться от использования асфальтовой крошки на крупных городских магистралях.

«У меня рекомендация. Крошку не используйте пожалуйста на подсыпке. Тем более, на центральным магистралях. Засыпали у "Глобуса" - это беда. Стало еще хуже. Там жители и так криком кричали, а сейчас стало еще хуже. Я удивляюсь, кто такие решения о подсыпке крошкой принимает»,— спросил Илья Горохов.

Но и с этой депутатской рекомендацией в мэрии не согласны.

«От жителей по Машиностроителей нам только благодарности поступили. Сказали, что можно будет более-менее передвигаться. Грейдер там закреплен за дорогой. Крошкой подсыпается до момента начала ремонта»,— ответил заместитель мэра Николай Степанов.

Обе улицы уже в этом году начнут капитально ремонтировать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Улица Победы и проспект Машиностроителей — это два первых объекта, которые у нас в приоритетном порядке. На этой неделе завершится разработка проектно-сметной документации. Направляем далее в экспертизу и готовим объекты к торгам. Это не ноябрь-декабрь месяц, не 2024 год. Это обозримое будущее. Надо чуть-чуть потерпеть. Межремонтные периоды все давно вышли. На дорогах надо было менять слои износа еще лет пять назад, а мы только сейчас к этому приходим»,— заявил на заседании комиссии директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Сам господин Овчаров отвечает за ремонт городских дорог почти 4 года. В июне 2019 года он был назначен директором «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля.

Андрей Иванов