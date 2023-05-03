ФК «Уфа» и «Региональный фонд» подписали мировое соглашение

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между футбольным клубом «Уфа» и АО «Региональный фонд». Соответствующее определение суда пока не опубликовано. По данным издания «Пруфы», футбольный клуб согласился выплачивать задолженность до 2028 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2022 года госинвесткомпания, которая в 2021 году выдала «Уфе» заем на 100 млн руб. под 6,5% годовых, подала иск в суд о взыскании основного долга и процентов. По условиям соглашения, в залог «Региональному фонду» должно было отойти здание на улице Абрамовой в Уфе стоимостью более 109 млн руб., но госкомпании его не передали, а заем не вернули.

Олег Вахитов

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