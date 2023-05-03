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обновлено 15:09

Газогенератор двигателя ПД-35 будет представлен в конце июля этого года

Газогенератор для ПД-35, первого российского двигателя большой тяги, будет представлен на авиасалоне «МАКС-2023», который состоится с 25 по 30 июля текущего года. Об этом сообщает ОДК со ссылкой на директора пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева. Это заявление господин Иноземцев сделал, комментируя указ президента о присвоении ему звания Героя труда.

Фото: правительство Пермского края

Фото: правительство Пермского края

ПД-35 разрабатывается АО «ОДК-Авиадвигатель» для российско-китайского самолета CR929. Работа по созданию двигателя находится в стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Затраты на разработку ПД-35 оценивали в $3 млрд. Планируется, что серийное производство изделий будет освоено «ОДК — Пермские моторы». В конце прошлого года заместитель гендиректора ОДК Александр Иноземцев заявил, что сроки разработки двигателя сдвигаются «на пару лет».

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