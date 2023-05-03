Турции вернули 20 тонн незадокументированных кормовых добавок, прибывших в Новороссийск

Из Новороссийска в Турцию вернули 20,2 тонны незадокументированных кормовых добавок и сырья для их производства. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Россельхознадзора Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Проверка показала, что от грузополучателя из Москвы поступила заявка с документами на 360 мешков (9 т) кормовой добавки «Сал-Зап».

«Предоставленные сертификаты анализа (копии) на кормовую добавку "Сал-Зап"» не заверены печатью организации-производителя, в нарушение указания Россельхознадзора»,— говорится в сообщении.

Фактически в морской пункт пропуска «Новороссийск» также доставили 150 коробок (3 т) дрожжевого кормового сырья, 8 коробок (200 кг) сырья для производства добавок и 320 мешков (8 т) протеинада меди. Документы и сертификация на данный груз отсутствовала. Из-за невозможности установить состав компонентов сырья партию добавок выслали отправителю.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram