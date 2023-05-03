Суд в Петербурге обязал собственников восстановить окна в историческом доме на Рубинштейна

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга по иску КГИОП обязал собственников помещений в историческом доме Беструевой на улице Рубинштейна, 36 провести перепланировку. Группе ответчиков дали три года, чтобы привести планировку квартиры, включая оконные заполнения, в соответствие с согласованной ведомством документацией, сообщили 3 мая в объединенной пресс-службе судов города.

В своем иске представители КГИОПа обозначили предметами охраны прямоугольные оконные заполнения на дворовом фасаде объекта.

«Установлен факт замены в квартире шести оконных заполнений на металлопластиковые коричневого цвета в отсутствие разрешения на проведение работ, а также факт проведения ремонтных работ по перепланировке»,— следует из документа.

Истец также установил в ходе проверки, что владельцы квартиры провели масштабную перепланировку без разрешения на производство работ. В частности, в квартире демонтировали межкомнатные перегородки, заменили пол, дверные проемы. Ответчики направляли в КГИОП на согласование проектную документацию, однако получили отказ.

Собственниками квартиры в доме значатся Стела Беляева, Михаил Калашников, Венера Тарасенко и Анастасия Глуховченко. На судебное заседание явился лишь представитель господина Тарасенко, который возражал по требованиям иска в части судебной неустойки.

«Взыскать с ответчиков неустойку в размере 15 тыс. рублей с каждого в случае неисполнения решения суда в установленный срок, а также в случае дальнейшего неисполнения решения суда в размере 10 тыс. рублей с каждого в месяц до момента фактического исполнения»,— следует из решения суда.

Напомним, что доходный дом М. В. Баструевой построен в 1873 году в стиле необарокко по проекту архитектора Василия Кенеля. По данным сервисов карт, в нем сейчас работают кубинский ресторан O! Cuba, сеть пабов Mollie`s Irish Pub, медицинский центр «Клиника доктора Филатова», а также студия йоги и гончарная школа.

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