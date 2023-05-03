Глава Крыма предупредил об усилении информационных атак перед 9 мая

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в преддверии Дня Победы со стороны Украины увеличилось количество информационных провокаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Думаю, что надо ожидать провокаций в праздничные дни. Мы к этому готовы. Призываю всех не верить слухам и ориентироваться только на официальные источники информации»,— отметил Сергей Аксенов.

По его словам, в основном данные атаки носят информационный характер. Их цель — посеять панику среди населения. Он также сообщил о распространении призывов к фейковой акции «Небесный полк». Сергей Аксенов отметил, что ее цель — осложнение работы средств ПВО на территории Крыма.

Ранее была опровергнута информация об ограничении движения транспорта на Крымском мосту. Сообщалось, что такую информацию якобы распространяют крымские паблики.

Татьяна Ручкина

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