Подозреваемый в убийстве жительницы Удмуртии намеревался скрыться в стране ближнего зарубежья

По подозрению в убийстве 60-летней жительницы Удмуртии задержали ее 64-летнего супруга, который намеревался выехать в одну из стран ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, о пропаже женщины заявил ее сын, поскольку она собиралась с деловой поездкой в Екатеринбург, однако внезапно перестала выходить на связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий было установлено, что женщина стала жертвой преступления. По подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на территории Свердловской области задержали ее 64-летнего супруга, с которым она за год до трагедии познакомилась в интернете.

По данным следствия, супруги вместе проживали в доме женщины в Завьяловском районе. Однако в ночь на 29 апреля между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену подушкой. После этого он поместил убитую в мешок и на ее автомобиле доехал до территории Пермского края. Тело он выбросил в лесном массиве.

В настоящее время погибшую обнаружили. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. Решается вопрос о заключении его под стражу.