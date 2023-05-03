Оскар Хартманн, Максим Батырев и другие именитые эксперты выступят для участников форума недвижимости «Движение» в Сочи

Стали известны первые спикеры форума недвижимости «Движение», который пройдет в Сочи с 30 мая по 2 июня

Фото: ООО "ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ "ДВИЖЕНИЕ"

Среди них Максим Батырев, автор книг «45 татуировок менеджера», которые побили рекорды по продажам в трех крупнейших российских издательствах; Оскар Хартманн, международный инвестор,— в 2023 году Хартманн занял 18-еместо среди топ-бизнес-ангелов мира за 10 лет по версии CBINSIGHTS; Аркадий Цукер, инвестор проектов на десятки миллиардов долларов.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи. На нем параллельно будут идти две программы: Город риелторов в «Красной Поляне» (30 мая — 1 июня) и Город девелоперов «Розе Хутор» (31 мая — 2 июня).

На площадке для риелторов будут говорить о лидерстве и саморазвитии, менеджменте и управлении, инсайтах о бизнесе и построении отделов продаж. На сегодня подтвердились спикеры города риелторов:

Максим Батырев — автор книг про «45 татуировок», которые установили абсолютные рекорды по продажам в ЛитРес, OZON.RU и издательстве МИФ;

Аркадий Цукер — бизнес-тренер, консультант по стратегическому мышлению, работал с компаниями: Coca-Cola, Альфа-банк, Газпромнефть, «Тойота»;

Оскар Хартманн — международный инвестор, сооснователь таких проектов, как Carprice, CarFix, KupiVIP, Aktivo;

Олег Торбосов — основатель агентства элитной недвижимости Whitewill, в Дубае Whitewillвходит в топ-10 застройщиков по объему продаж;

Максим Спиридонов — венчурный инвестор, сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп».

Также выступят такие эксперты, как Дмитрий Волков — управляющий партнер «Самолет Плюс»; Александр Попов — генеральный директор «Самолет Плюс», экс-исполнительный директор «Домклик»; Михаил Гребенюк — основатель GrebenukResulting; Ильдар Хусаинов — генеральный директор компании «Этажи».Программа будет дополняться. Более подробно можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, на площадке пройдет заседание Национального совета Российской гильдии риэлторов и торжественное награждение победителей конкурса «Профессиональное признание».

— Программный комитет форума основательно подходит к формированию программы: заранее прослушиваются абсолютно все доклады, это касается даже самых топовых спикеров. Кроме того, аналитический центр форума на протяжении нескольких месяцев проводил глубинные интервью с лидерами отраслей из разных регионов России, чтобы сформулировать темы и найти спикеров, которые максимально актуальны и полезны для участников форума,— рассказал основатель и один из спикеров форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

Работа площадок будет заканчиваться вечерней программой, в которую включены тематические квизы, выступления стендап-комиков Виктора Комарова и Стаса Старовойтова, концерты групп: Фрукты, IOWA, Танцы Минус, Сплин. Список артистов будет пополняться. Также 31 мая в рамках форума пройдет церемония награждения премии в области нового строительства и территориального развития UrbanAwards. Стать участником форума недвижимости «Движение» и следить за обновлениями программы можно на сайте.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 1 июня 2023 года на территории курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Это деловое событие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны. Всего порядка 3000 участников и более 100 спикеров. В рамках «Движения» пройдет 15-я федеральная премия в области жилой городской недвижимости UrbanAwards. Организатор форума —архитектурно-брендинговая компания DeVision.

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ООО «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ «ДВИЖЕНИЕ»