Более 2 млрд рублей направила Нижегородская область на восстановление Харцызска

Правительство Нижегородской области в прошлом году направило 2,1 млрд руб. на восстановление города агломерации Большой Харцызск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация Нижегородской области в Большом Харцызске

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Делегация Нижегородской области в Большом Харцызске

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

По словам господина Никитина, в первую очередь в 2022 году был сделан акцент на восстановлении водо- и теплоснабжения города, его подготовке к отопительному сезону, а также подготовке школ к учебному году. Также были проведены работы по благоустройству.

«К 800-летию Нижнего Новгорода мы настропалились готовить общественные пространства. Сделали очень хороший бульвар в Харцызске и главную площадь, где находится ДК. Люди очень благодарны, очень позитивные отзывы»,— отметил губернатор.

Андрей Репин