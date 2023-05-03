BMW и Mercedes-Benz чаще всего за парковку без номеров эвакуируют в Москве

За шесть лет в Москве за парковку автомобилей без номеров эвакуировали более 15 тыс. машин, сообщает столичный дептранс.

Лидерами по нарушениям являются марки BMW (1,8 тыс.), Mercedes-Benz (1,4 тыс.) и Toyota (1,2 тыс.). Кроме того, в число редких эвакуированных автомобилей вошли Tesla (94 случая), Bentley (17) и Lamborghini (12).

Напомним, в 2017 году антитеррористическая комиссия Москвы утвердила документ, разрешающий городским службам увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами (даже если машина припаркована без нарушений): такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы.

Максим Вершинин

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