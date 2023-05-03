«Авито» опровергает информацию об использовании сервиса для покушения на Аксенова

В «Авито» опровергли информацию о том, что сервис использовался для покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Отмечается, что сервис не нашел подтверждений своей причастности к произошедшему, поскольку «на видео подозреваемый в покушении не говорит, что все-таки разместил объявление на платформе». Кроме того, в компании проверили его аккаунт и выяснили, что он не размещал ни одного объявления с момента регистрации.

«Аккаунт не новый, верифицирован. Связанных профилей тоже нет. Или он использует Авито как имя нарицательное, или информация искажена. Но мы продолжим расследование. Если получим официальный запрос от следственных органов, будем разбираться совместно, пока такого обращения также не было»,— отметили в «Авито».

В компании подчеркнули, что их гражданская позиция заключается в противодействии любым противоправным действиям.

3 мая ФСБ задержала шестерых жителей Крыма, являющихся агентами военной разведки Украины. Они планировали совершить покушения на Сергея Аксенова, главу парламента Крыма Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко. Также они собирались устроить диверсии на элементы транспортной инфраструктуры региона.

Позже телеканал Минобороны «Звезда» опубликовал видео допроса одного из подозреваемых. В нем сообщалось, что задержанные передавали друг другу оборудование для слежки и совершения терактов якобы через Avito.

Татьяна Ручкина

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