Более двух тысяч молодых лососей выпустили в Неву

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выпустил в Неву более 2,5 тыс. молодых атлантических лососей. Это восьмая акция зарыбления городских водоемов, сообщили 3 мая в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проводится для сохранения бассейна Балтийского моря, а также оздоровления и восстановления биологических ресурсов Невы и Финского залива. Акцию провели совместно с Невским рыбоводным заводом, который выращивает атлантического лосося уже более ста лет.

Всего за семь лет в Неву было выпущено 9 507 молодых сигов, 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, а также 6 600 молоди атлантического лосося, 25 000 сеголеток судака, о чем рассказал глава дирекции природопользования Водоканала Павел Михайлов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что «Водоканал Санкт-Петербурга» подготовил туристический Летний фонтанный маршрут.

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