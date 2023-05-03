AVA Group завершил проект ЖК AVrorA

2 мая 2023 г СК «АСК» начала выдачу ключей собственникам квартир жилого комплекса AVrorA, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95

За четыре дня ключи от квартир получат 565 семей, среди них более 100 — обманутые дольщики, для которых этот день особо долгожданный.

Оформление документов, осмотр квартир и выдача ключей организованы на территории комплекса. На объекте жителей ЖК AVrorA встречают представители застройщика, генерального подряда, управляющей компании, которые готовы ответить на все интересующие вопросы, помогают установить приложение для управления домом.

AVrorA — современный жилой комплекс бизнес-класса в центре Краснодара. Проект переменной этажности от 16 до 22 этажей построен в лучших традициях классицизма, венчает дом монументальный шпиль. Закрытая, охраняемая придомовая территория предусматривает ландшафтное озеленение, зонированные пространства для активных игр и отдыха. Собственная коммерческая инфраструктура для комфортных покупок, близость объектов образования, культуры, индустрии развлечений, бизнеса создадут максимальный комфорт для резидентов жилого комплекса.

Поздравляем новоселов ЖК AVrorA, желаем легкого обустройства, уюта и счастья в новой квартире!

В 2022 году жилой комплекс бизнес-класса AVrorA в г. Краснодар принял участие в отраслевой премии «Рекорды рынка недвижимости», где победил в номинации «Региональный объект №1». В этой номинации ЖК AVrorA соревновался с шестнадцатью проектами ведущих застройщиков страны и был признан лучшим объектом по всем критериям оценки, прежде всего по расположению, архитектуре, качеству строительства и внутренней инфраструктуре.

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