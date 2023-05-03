Белгородские энергетики создали систему подсветки памятника воинам-танкистам в Старом Осколе

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Старооскольских электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечили освещение памятника воинам-танкистам 10-го танкового Днепровского ордена Суворова корпуса. Двухметровая гранитная стела установлена в Старом Осколе на окраине Половского леса, на месте дислокации 10-го корпуса весной 1943 года.

Фото: Белгородэнерго

В Половском лесу танкисты укрылись после девятисоткилометрового прохода по Донбассу. От корпуса почти ничего не осталось – никакой материально-технической базы. За несколько месяцев танковый корпус был заново укомплектован и в ожесточенном сражении на Курской дуге столкнулся с элитными немецкими дивизиями. После танкисты освобождали левобережную Украину, Прибалтику, Восточную Пруссию. В его составе воевал 41 Герой Советского Союза.

Перед памятным знаком, установленным по инициативе жителей микрорайона ИЖС «Сосенки», сотрудники РЭС смонтировали торшерные светильники и проложили 150 метров воздушной линии электропередачи.

«К мемориалу приходят семьями днем и вечером. Здесь проводятся различные массовые мероприятия, поэтому необходимость освещения стелы – одно из условий гарантий безопасности. Мы обратились в Старооскольские электрические сети с просьбой установить наружное освещение, энергетики оперативно откликнулись», – отметил местный житель Николай Матюхин.

«Мы не должны забывать нашу историю, то, какой ценой досталась Победа. Благоустраивая памятники и мемориалы, мы отдаем дань уважения всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем память об их подвиге для будущих поколений», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.