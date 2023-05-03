Более трети петербуржцев планируют приобрести электромобиль

37% петербуржцев рассказали о планах приобрести электромобиль. При этом 65% опрошенных считают, что электромобили станут популярны в России, рассказали компания «Росгосстрах» и ГК АВТОДОМ.

Среди опрошенных петербуржцев 20% заявили, что задумываются о скорой покупке электрокара, 6% хотели бы пересесть на гибридный автомобиль, который приводит в движение и аккумулятор, и двигатель внутреннего сгорания. 11% отметили, что не хотят приобретать такой транспорт. При этом повлиять на их решение о покупке может снижение стоимости электрокара и расходов на его содержание (31%), увеличение числа зарядных станций (25%) и увеличение запаса хода (19%).

Половина опрошенных хотели бы приобрести электрокар без пробега. Среди производителей популярны японские (25%), российские (19%), европейские (15%) и китайские (14%). 7% респондентов рассказали, что готовы купить «Москвич» с электродвигателем. Треть петербуржцев приобрела бы электромобиль в качестве первого личного транспорта, еще четверть планируют использовать две машины — с аккумулятором и двигателем внутреннего сгорания. 23% опрошенных заменили бы свой имеющийся автомобиль на электрический.

«Электромобили по сравнению с автомобилями с ДВС более экологичны. Кроме того, благодаря меньшему расходу топлива, электрокары экономичнее авто с ДВС. Одно из выгодных преимуществ использования электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге – бесплатная парковка. В то же время одним из сдерживающих факторов на пути распространения электромобилей в России остается вопрос развития сети зарядных станций. Если в мегаполисах она активно развивается, то в большинстве городов зарядок пока мало. При этом, сохраняется потребность в быстрых зарядных станциях (150-180 кВт)»,— рассказала директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ Анна Уткина.

Петербуржцы отметили экологичность электротранспорта (26%), дешевизну электроэнергии по сравнению с бензином и дизельным топливом (19%), бесплатный проезд по платным дорогам (12%), более низкие затраты на ремонт и обслуживание (11%), а также бесплатный паркинг для электрокаров (9%).

Среди недостатков респонденты отметили высокую стоимость (32%), опасность неожиданного возгорания (20%), долгое время пополнения заряда (18%) и ограниченную дальность поездок на одном заряде аккумулятора (15%).

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