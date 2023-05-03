В кафе Зеленодольска при употреблении пиццы отравились посетители

В одном из зеленодольских кафе в ходе употребления пиццы отравились посетители. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дата происшествия не уточняется. Количество пострадавших также неизвестно.

Специалисты ведомства установили, что владелец кафе не разработал, не внедрил и не поддерживает процедуры, которые основаны на принципах системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Также в кафе был нарушен режим дезинфекции при обработке посуды и инвентаря, а уборочный инвентарь для уборки производственных помещений хранился совместно с инвентарем для уборки туалета. Помимо того, специалисты выявили допуск сотрудников без сведений о вакцинации и результатах аттестации к деятельности.

В результате владелец кафе был привлечен к административной ответственности. Он был оштрафован на 25 тыс. руб.

"Ъ-Казань"