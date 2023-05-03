Инвестор получит землю без торгов для выращивания томатов в Иглинском районе

ООО «Урал» получит в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 182,7 га в Балтийском сельсовете Иглинского района для реализации масштабного инвестиционного проекта — тепличного комплекса по выращиванию томатов. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Министерство земельных и имущественных отношений региона должно заключить с компанией договор аренды.

«Урал» анонсировал строительство тепличного комплекса в августе 2022 года. Озвученный тогда объем инвестиций оценивался в чуть более 430 млн руб.

ООО «Урал», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2015 года в селе Иглино. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Компания занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Учредитель — Ильгар Байрамов (владеет екатеринбургскими ООО «Уральские шампиньоны» и ООО «Урал агро»). В 2022 году выручка ООО составила 221,9 млн руб., убыток — 656 тыс. руб.