«Ключевые ценовые показатели подрастали поступательно»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как за шесть лет изменились цены на квартиры и апартаменты элит- и премиум-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Высокобюджетная первичная недвижимость в Москве за шесть лет стала дороже более чем в два раза, особенно существенно подросли цены в элит-классе. Если в премиальных новых жилых комплексах с 2017 года средневзвешенная стоимость жилого квадрата подросла вдвое, то в элитных — более чем в 2,5 раза, посчитали специалисты платформы bnMAP.pro.

Ключевые ценовые показатели на протяжении последних шести лет подрастали поступательно, как и в других сегментах новостроек, отмечают эксперты. И сегодня средневзвешенная стоимость за «квадрат» в классах «премиум» и «элит» достигает показателей в 860 тыс. руб. и почти 1,8 млн руб. соответственно. Наряду с ростом цен отмечается положительная динамика и средней площади вариантов в сделках, в 2023 году в элитном сегменте она достигает почти 158 кв. м.

Средний бюджет квартиры или апартамента в сделке за этот же период вырос в премиальных домах почти в 2,5 раза, до 83,8 млн руб., а в элитных — более чем втрое, до 29 млн руб.

Зафиксировали специалисты и прирост объема экспозиции премиальных новостроек за это время, который повлек за собой ощутимый разрыв в количестве сделок в сравнении с элитным классом. Если в 2017 году в сделки вошло лишь в два раза больше премиальных объектов, чем элитных, то к 2023 году разрыв увеличился до десяти раз. При этом площадь элитной квартиры или апартамента в сделке традиционно в полтора раза больше, чем в премиум-сегменте.