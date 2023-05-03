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В Нижнем Новгороде простились с народным артистом Георгием Демуровым

Церемония прощания с народным артистом России, бывшим художественным руководителем театра драмы Георгием Демуровым прошла в Нижнем Новгороде 3 мая. Гражданскую панихиду провели в зале театра.

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Траурный портрет выставлен у входа в областной театр драмы

Траурный портрет выставлен у входа в областной театр драмы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заслуженный работник культуры России Вера Горшкова

Заслуженный работник культуры России Вера Горшкова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вынос гроба из здания театра

Вынос гроба из здания театра

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аплодисменты не смолкали несколько минут

Аплодисменты не смолкали несколько минут

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Основательница Горьковского телевидения Рогнеда Шабарова (в центре)

Основательница Горьковского телевидения Рогнеда Шабарова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лауреат премии &quot;Золотая маска&quot; Маргарита Алашеева провожает коллегу в последний путь

Лауреат премии "Золотая маска" Маргарита Алашеева провожает коллегу в последний путь

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Траурный портрет выставлен у входа в областной театр драмы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заслуженный работник культуры России Вера Горшкова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Вынос гроба из здания театра

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аплодисменты не смолкали несколько минут

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Основательница Горьковского телевидения Рогнеда Шабарова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Лауреат премии "Золотая маска" Маргарита Алашеева провожает коллегу в последний путь

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Георгий Демуров проработал в театре драмы 58 лет, за это время он сыграл более 150 ролей. Артист скончался 1 мая 2023 года в возрасте 82 лет.

«Ушел из жизни великий артист. Добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах»,— говорится в сообщении театра.

Анастасия Еремина

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