В Нижнем Новгороде простились с народным артистом Георгием Демуровым

Церемония прощания с народным артистом России, бывшим художественным руководителем театра драмы Георгием Демуровым прошла в Нижнем Новгороде 3 мая. Гражданскую панихиду провели в зале театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Траурный портрет выставлен у входа в областной театр драмы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заслуженный работник культуры России Вера Горшкова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Вынос гроба из здания театра Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Аплодисменты не смолкали несколько минут Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Основательница Горьковского телевидения Рогнеда Шабарова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Лауреат премии "Золотая маска" Маргарита Алашеева провожает коллегу в последний путь Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 6 Траурный портрет выставлен у входа в областной театр драмы Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заслуженный работник культуры России Вера Горшкова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Вынос гроба из здания театра Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Аплодисменты не смолкали несколько минут Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Основательница Горьковского телевидения Рогнеда Шабарова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Лауреат премии "Золотая маска" Маргарита Алашеева провожает коллегу в последний путь Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Георгий Демуров проработал в театре драмы 58 лет, за это время он сыграл более 150 ролей. Артист скончался 1 мая 2023 года в возрасте 82 лет.

«Ушел из жизни великий артист. Добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах»,— говорится в сообщении театра.

Анастасия Еремина