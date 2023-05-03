«Адмирал» получит 3 млрд рублей кредита на строительство признанного стратегическим складского комплекса в Петербурге

ВТБ открыл кредитную линию в 3,1 млрд рублей логистической группе «Адмирал» на строительство транспортно-логистического комплекса площадью 67 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба группы. Ранее городскими властями проекту был присвоен статус стратегического.

Строительство комплекса площадью 67 тыс. кв. м ведется на пересечении Волхонского шоссе и кольцевой автодороги, его запуск запланирован на 2024 год. В состав объекта войдут складские помещения и парковка для транспорта. Отмечается, что реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест.

«Мы прогнозируем стабильный спрос на складские площади и качественные услуги логистики в ближайшие годы. Строительство нового современного складского комплекса, который будет обслуживать петербургские порты и предприятия региона, имеет стратегическое значение для такого крупного транспортного узла, как Санкт-Петербург»,— прокомментировал открытие кредитной линии руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Логистическая группа «Адмирал» — один из крупнейших логистических операторов СЗФО с портфелем более чем в 100 складских площадок. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по 41,65% компании принадлежит Юрию и Дмитрию Саулиди, еще 16,7% находится в собственности Юрия Шаркова.

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