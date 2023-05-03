Гособвинитель запросил 5 лет колонии водителю, обвиняемому в ДТП с восемью погибшими на Урале

В Городском суде Лесного (Свердловская область) состоялись прения по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли восемь пешеходов, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. На заседании гособвинитель попросил суд назначить водителю и директору «Нижнетуринского автотранспортного предприятия» наказание в виде 5 лет и 6 лет 4 месяцев лишения свободы соответственно.

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Напомним, 10 июня 2021 года автобус протаранил ворота проходной комбината «Электрохимприбор» в ЗАТО Лесной. В результате погибли восемь человек, еще десять получили травмы. По версии следствия, инцидент произошел в результате неисправности автобуса, за состояние которого должна была отвечать транспортная компания. ДТП произошло из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса.

Водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Директору автотранспортного предприятия инкриминируют ч. 3 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Диана Сунагатуллина

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