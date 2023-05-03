Подрядчика ремонта улицы Кирова в Уфе обязали компенсировать ущерб за ДТП

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии о взыскании с ООО «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей» в пользу управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы (УСРДИС) 126,7 тыс. руб. убытков за повреждение машины в ДТП.

Как следует из материалов дела, 28 сентября 2020 года в результате наезда на открытый канализационный люк на участке улицы Ленина в Уфе, был поврежден Infiniti QX 50, принадлежащий Татьяне Кирюхиной.

В декабре 2021 года пострадавшая отсудила у УСРДИС 145,2 тыс. руб. компенсации ущерба. Муниципальное управление подало иск к подрядчику ремонта автодороги. По мнению истца, ДТП произошло из-за некачественно проведенных компанией работ. «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей» в июле 2020 года получило контракт стоимостью 42,8 млн руб. на ремонт улицы Кирова на участке от улицы Карима до Амурской.

Суд первой инстанции, установив, что люк не был закрыт крышкой, удовлетворил иск частично, обязав компанию выплатить 126,7 тыс. руб. (кроме судебных расходов).

Майя Иванова

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