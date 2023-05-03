Симфонический оркестр Удмуртии выступил в концерне «Калашников»

В конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» в столице Удмуртии прошел концерт государственного симфонического оркестра республики под управлением Николая Роготнева. Как рассказал во «ВКонтакте» министр культуры региона Владимир Соловьев, здесь исполнили академическую классику от Петра Чайковского, Вольфганга Моцарта и Иоганна Штрауса.
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«С точки зрения акустики и звука — это всегда уникальный и незабываемый опыт не только для музыкантов оркестра, но и сотрудников концерна»,— отметил господин Соловьев.