Информация об ограничении движения на Крымском мосту является фейком

Информация о том, что на Крымском мосту ограничили движение транспорта, не является достоверной. Об этом сообщает связанный с Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в крымских пабликах якобы распространяется информация об ограничении движения на Крымском мосту. Он отмечал, что люди стоят в пробке и их не пускают на переправу.

На самом же деле в пабликах Крыма такая информация не появлялась. Кроме того, по опубликованным фото «нельзя сделать вывод о проблемах на Крымском мосту», пишет Telegram-канал.

«Других доказательств (ссылок, скриншотов) не приводится. Очевидно, имеет место очередной вброс, аналогичный тому, какой распространялся 1 мая,— об "эвакуации" с полуострова»,— отметили в Telegram-канале.

Татьяна Ручкина

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