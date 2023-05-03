Finn Flare представила коллекцию после ребрендинга

Для своей летней коллекции марка Finn Flare выбрала новое для себя направление. Директор бренда, Ксения Рясова, утверждает, что «залог успеха мощного бренда — в понимании необходимости ребрендинга». Марка представила коллекцию вещей свободного кроя, созданных из летних легких тканей — лен, вискоза, хлопок. Ребрендинг коснулся не только новой коллекции, но и сайта бренда, а также магазинов Finn Flare. Представители марки обещают в скором времени запустить костюмную линейку, а также представить несколько совместных коллекций в течение года.

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