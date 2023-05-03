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Сотрудник полиции Родионово-Несветайского района задержан при получении взятки

Оперативники УФСБ задержали сотрудника группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Родионово-Несветайскому району прямо рабочем месте в момент получения взятки от местного предпринимателя, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. Данные обвиняемого не раскрываются.

По версии правоохранителей, на протяжении нескольких месяцев задержанный склонял предпринимателя к передаче взяток в размере 20 тыс. руб. Количество коррупционных эпизодов и полученная в результате незаконной деятельности общая денежная сумма не указаны.

Красносулинским следственным отделом Следственного Управления СКР по Ростовской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия).

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере 500 тыс. руб., либо лишение свободы сроком восемь лет

Анастасия Ермолаева

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