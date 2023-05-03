«Hongqi решила прийти на российский рынок официально»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие модели китайский производитель представит на отечественном рынке.

Марка Hongqi примеряется к российскому рынку давно. Даже идут разговоры о том, что со временем на одном из автосборочных предприятий, оставшихся нам в наследство от покинувших Россию западных компаний, будет налажено производство премиальных китайских кроссоверов и седанов.

О том, что спрос на продукцию Hongqi будет у нас высоким, говорит и опыт «серых» дилеров, которые успешно торгуют машинами марки, несмотря на то, что не могут не только предложить обслуживание по заводской гарантии, но и перевести меню с китайского на русский. Для покупателей таких автомобилей это такой познавательный квест: фотографируешь смартфоном иероглифы на дисплее, переводишь с помощью «Яндекс.Переводчика» и запоминаешь, что это за опция. Кстати, хороший способ приступить к изучению письменности юго-восточного соседа.

На днях марка, наконец, решила прийти на наш рынок официально и объявила, какие модели в первую очередь появятся в шоурумах Hongqi, которые откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Казани и Ростове-на-Дону. В частности, это седан H9, который уже окрестили «китайским Rolls-Royce».

Пару недель назад в Шанхае я наблюдал, как забирают VIP-гостей с автомобильной выставки. Даже за 100 метров не всегда было понятно, что за лимузин приближается: Hongqi или все же Rolls-Royce. Что, впрочем, неудивительно.

Другой автомобиль марки, который тоже приедет на наш рынок — это большой внедорожник E-HS9, недвусмысленно похожий на Rolls-Royce Cullinen. Внешность его разрабатывал Джайлс Тейлор, еще недавно трудившийся в дизайнерской команде Rolls-Royce. Руки-то помнят, как говорится.

Две другие модели для российского рынка — это машины попроще: седан H5 New и кроссовер HS5. В дальнейшем линейку собираются расширить, добавив в нее в том числе гибриды и электромобили. Пока же стоит задача «донести до российской аудитории ценности бренда Hongqi, утвердить за автомобилями имидж премиальных продуктов и занять достойную нишу в премиальном сегменте автомобильного рынка России»,— заявил директор Hongqi по Восточной Европе господин Чжан Синьлунь.