В Армавире начальником полиции ОМВД стал Сергей Базаров

На должность замначальника — начальника полиции Отдела МВД России по Армавиру назначен подполковник полиции Сергей Базаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД по Анапе Фото: пресс-служба ОМВД по Анапе

Сергей Базаров начал работать в правоохранительных органах в июле 1997 года в должности милиционера батальона ППС милиции УВД по Армавиру. В 2003 году он стал оперативным сотрудником отдела уголовного розыска, а через 12 лет возглавил его. В 2018-м его назначили замначальника полиции по оперативной работе Отдела МВД.

28 апреля 2023 года у Сергея Базарова произошло очередное повышение. На должность он утвержден приказом начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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