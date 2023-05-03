Риск срыва планов строительства детсадов есть в двух регионах Сибири

Два сибирских региона рискуют не справиться в установленные сроки с вводом детских садов, сообщает Сибирский окружной информационный центр. Речь идет о семи детсадах в Иркутской и Омской областях. «Высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению ввода всех запланированных объектов в 2023 году»,– сообщает подпредство.

По данным на 1 апреля, в Иркутской области, Омской и в Кузбассе введено три детсада, завершены работы на двух объектах в Алтайском крае. Всего в 2023 году в семи регионах Сибири планируется ввести в эксплуатацию 27 детсадов.

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Анна Егорова