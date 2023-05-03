Volkswagen анонсировал хэтчбек Golf R 333

Компания Volkswagen анонсировала хэтчбек Golf R 333, который будет выпущен ограниченным тиражом.

Никакой информации о новинке нет, но в видеотизере показан автомобиль в новом желтом цвете кузова, черными акцентами в оформлении экстерьера, 19-дюймовыми колесами Estoril с синими суппортами тормозных механизмов.

Ожидается, что автомобиль получит 333-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор, который уже используется в юбилейном Volkswagen Golf R 20 Years Edition. Напомним, хэтчбек, ставший самым мощным серийным Volkswagen Golf в истории модели, был представлен в 2022 году.

Премьера нового Volkswagen Golf R 333 Limited Edition состоится 31 мая.

Максим Вершинин

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