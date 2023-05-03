В Туве из-за снегопада из спортивного лагеря эвакуировали 64 школьника

Из-за неблагоприятных погодных условий в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва эвакуированы 64 школьника, которые принимали участие в спортивном мероприятии «Туриада», сообщили в ЕДДС района. Одному из участников из числа взрослых сопровождающих понадобилась помощь медиков. МЧС направили в район вертолет санавиации, однако из-за ухудшения видимости, туриста пришлось эвакуировать автотранспортом, рассказали «Ъ-Сибирь» в МЧС региона.

По данным ведомства, сегодня в Бай-Тайгинском районе выпали обильные осадки, высота снежного покрова достигла 18 см. Для жизнеобеспечения населения снегопад не представляет опасности, однако решением председателя района школьники были эвакуированы.

В настоящее время жизни участников спортивного лагеря ничего не угрожает.

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Лолита Белова