Расходы бюджета Башкирии выросли на 6,6 млрд рублей, а доходы снизились

Доходы бюджета Башкирии за первый квартал снизились на 1,2 млрд руб. по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 59 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые доходы — около 40 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Расходы за прошедший квартал, напротив, возросли до 58 млрд руб., что на 6,6 млрд руб. больше, чем годом ранее.

«Наша задача — сохранить устойчивость финансовой системы, сбалансированность бюджета республики и местных бюджетов. Особое значение имеет выполнение планов по доходам»,— заявил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании правительства.

Влада Шипилова

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