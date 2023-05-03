Bloomberg: Норвегия увеличит добычу нефти и газа в Баренцевом море

Норвежские нефтяные компании возобновляют планы по разработке новых месторождений в Баренцевом море, чтобы страна могла оставаться ключевым поставщиком сырья в Европу, пишет Bloomberg. Сообщается, что в Баренцевом море могут находиться порядка 60% неизведанных запасов нефти и газа Норвегии. Однако ни компании, ни правительство страны пока не слишком торопились с наращиванием добычи нефти в водах Арктики из-за сложных условий и необходимости вкладывать в такие проекты серьезные денежные ресурсы.

Теперь же, как отмечает агентство, мнение правительства о перспективах нефтедобычи в Баренцевом море резко изменилось после начала военного конфликта на Украине. Власти призывают компании как можно активнее осваивать воды Арктики. В нынешнем году правительство раздаст лицензии на разведывательные работы на 92 участках, 78 из которых — в Баренцевом море.

Норвегия уже добывает нефть и газ на двух месторождениях в Баренцевом море — Goliat и Snohvit. Проекты в этом районе находятся на более продвинутой стадии, так как воды здесь круглый год остаются по большей части свободными ото льда благодаря Гольфстриму. Но разработки этих двух месторождений недостаточно, чтобы покрыть резко выросший спрос на сырье в Европе.

В прошлом году местная нефтяная компания Var Energi, чьи инвестиции в этот район — одни из крупнейших, совместно с Aker BP открыла месторождение Lupa неподалеку от Goliat. А в марте текущего года компания объявила об обнаружении еще одного месторождения в этом районе, которое получило название Countach. Компания Equinor заявила, что «пересматривает» планы относительно гигантского месторождения Wisting, разработку которого она приостановила в конце прошлого года из-за роста затрат и перебоев с поставками оборудования. Новый план будет готов к концу 2026 года, заявила старший вице-президент Equinor Грете Биргитте Хааланд.

Кирилл Сарханянц