Удмуртстат посчитал средний чек пикника с шашлыком в Удмуртии

В Удмуртии средний чек на пикник с шашлыком из баранины в 2023 году вырос на 1,68% и достиг 2677 руб. Как сообщает Удмуртстат, стоимость шашлыка из баранины (1,3 кг) составила 919,71 руб., что на 2,37% меньше показателя за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отметим, что при расчете среднего чека по всем пикникам учитывалась цена на безалкогольные напитки — 175,15 руб., алкогольные напитки — 916,73 руб., кетчуп — 116,77 руб., овощи, майонез и хлеб — 548,77 руб.

Так, чек пикника с шашлыком из свинины составил 2285 руб., что на 2,93% больше прошлогоднего показателя. Здесь учитывалась стоимость 1,3 кг шашлыка из свинины, который подешевел на 0,29% и составил 527,97 руб. Вместе с тем стоимость шашлыка из говядины выросла до 916,79 руб. (9,09%). Общий чек такого пикника составил 2674 руб. (рост — 5,65%).

Дешевле оказался пикник с шашлыком из курицы — 2036 руб., что на 2,44% больше показателя за прошлый год. Стоимость основного блюда, шашлыка из курицы, достигла 278,99 руб. за 1,3 кг. Это на 6,12% меньше, чем в 2022 году.