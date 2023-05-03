Суд рассмотрит дело сотрудницы алтайского управления федеральных дорог, обвиняемой в получении взятки смартфоном

В суд направлено дело бывшего начальника отдела ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай», которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от 8 до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следствия, начальник отдела обеспечила внесение в проектно-сметную документацию по госконтрактам норм об использовании при строительстве, ремонте и реконструкции объектов дорожного хозяйства исключительно стройматериалов под товарными знаками ООО «ЭластоБетон», за это директор ООО преподнес ей 1,5 млн руб. и смартфон стоимостью более 100 тыс. руб.

Деньги, говорится в деле, руководитель фирмы переводил на подконтрольный обвиняемой счет различными суммами.

По материалам УФСБ России по Алтайскому краю следователи возбудили два уголовных дела. Одно — о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — в отношении начальника отдела ФКУ «Управление федеральных автодорог «Алтай». Второе — о даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ) — против директора ООО «ЭластоБетон». Оно уже находится в производстве суда.

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Илья Николаев