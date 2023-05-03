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Челябинское УФАС подтвердило признаки картеля поставщиков лекарств на торгах

Управление ФАС России по Челябинской области готовит заключение по делу о сговоре четырех компаний на торгах по поставке лекарственных средства. Признаки картеля установили в действиях ООО «Рифарм М» (Челябинская область), «Фармсклад» (Москва), «Портер» (Московская область) и «А-Фарм» (Башкортостан), сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Впервые о возможном сговоре поставщиков лекарств антимонопольное ведомство сообщило в августе 2021 году. В апреле 2022-го было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В 2019-2021 годах компании вместе участвовали в торгах, которые проводили разные заказчики на территории России. Участники сговора применяли несколько моделей поведения в аукционах – ротация победителей, создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника, заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах. Организации использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок и ценовых предложений.

«Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до 1%»,– говорится в сообщении Челябинского УФАС. Заключение по делу готовится перед окончанием рассмотрения дела. Очередное заседание назначено на 22 мая.

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