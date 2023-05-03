В Татарстане десятерых жителей осудят за мошенничество при получении выплат

В ближайшее время в Татарстане осудят десятерых граждан за мошенничество при получении выплат. Об этом сообщается на сайте управления СКР по региону.

Следствие полагает, что в 2016-22 годах обвиняемые оформляли себе разные группы инвалидности с получением нужных документов, получая при этом незаконные денежные вознаграждения, и с 2016 года до последнего времени они получали страховые пенсии и ежемесячные выплаты.

В итоге Пенсионному фонду Татарстана и республиканскому центру материальной помощи был причинен ущерб более чем на 5 млн руб.

Ранее в суд были направлены дела против десятерых жителей, которые обвиняются в совершении схожих преступлений. Помимо этого, суд рассматривает дела в отношении должностного лица и посредника принимавших участие в незаконном установлении инвалидности.

"Ъ-Казань"