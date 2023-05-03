Средний срок потребкредита в Челябинской области вырос на полгода

В марте средний срок потребкредита в Челябинской области составил 4,7 года. Это на полгода больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средний срок потребкредита за год увеличился на 0,5 года и достиг 4,9 года. Среди регионов РФ наиболее ощутимо показатель вырос в столице, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Самарской областях — на 0,6 года. Наименьшая динамика зафиксирована в Новосибирской области — на 0,3 года.

«Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.