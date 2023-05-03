Экс-мэра Белогорска осудили на 9,5 лет за получение взяток и превышение должностных полномочий

Киевский районный суд Симферополя назначил бывшему главе Белогорска Игорю Ипатко 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В 2021 году Игорь Ипатко получил от предпринимателя через посредника взятки в размере 1 млн и 1,5 млн руб. Взамен мэр гарантировал заключить договор аренды земельного участка и оказать содействие в выдаче градостроительного плана конкретного участка площадью более 4,6 тыс. кв. м.

Деньги предприниматель отдавал частями. В ноябре 2021 года после получения очередного транша посредника и мэра Белогорска задержали оперативные сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ходе следствия было установлено, что Игорь Ипатко договорился с предпринимателем о покупке саженцев елей для озеленения города без заключения договоров. После высадки растений мэр поручил подчиненному без ведома поставщика заключить за счет бюджета МУП «ЖКХ ГП Белогорск» договоры оказания услуг, которые ИП не выполнялись. При этом предпринимателю дважды выплатили деньги за якобы выполненные работы. В итоге бюджету города был причинен ущерб почти на 60 тыс. руб.

Бывшему мэру Белогорска помимо срока назначили 5 млн руб. штрафа. Посредника осудили на 7 лет и 2 месяца условно с дальнейшим испытательным сроком на четыре года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram