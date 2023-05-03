На Комендантском проспекте парализовано движение из-за упавшего светофора

Движение на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга перекрыл упавший светофор. До этого с 7 утра на дороге случилось тройное ДТП, из-за которого образовалась более чем километровая пробка, сообщили 3 мая очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Как сообщают свидетели происшествия, на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова светофор упал на провода. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что от этого пострадали три легковых автомобиля. Пробка растянулась от места аварии до ЖК «Чистое небо».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в настоящий момент движение на участке возобновилось.

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