В Ярославской области при ремонте водопровода погиб начальник работ

Переславский районный суд признал электрогазосварщика ГП ЯО «Северный водоканал» виновным в гибели начальника. О вступившем в силу приговоре рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовый баллон

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Газовый баллон

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В ноябре 2021 года бригада «Северного водоканала» выехала на ремонт водопровода на перекрестке улиц Менделеева и Урицкого в Переславле. Перед началом работ выяснилось, что неисправно оборудование для проведения работ - на газовом баллоне отсутствовал предохранительный клапан. Сварщик посоветовался с начальником и принял решение вместо клапана поставить обычный болт. Это действие и привело к трагедии.

«Подсудимый осуществил пуск газа из баллона. В результате из-за избыточного давления со штуцера газового редуктора сорвался армированный резиновый шланг с металлическим хомутом на конце и ударил свободным концом начальника участка в область лица, причинив ему открытую черепно-мозговую травму с многочисленными переломами лицевых костей. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

По факту нарушения техники безопасности при проведении работ было возбуждено уголовное дело. Сам сварщик признал свою вину, но частично. Просил учесть, что сам погибший принял решение использовать обычный болт вместо клапана. Переславский суд признал газосварщика виновным и приговорил к 2 годам и 3 месяцам принудительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства. Подсудимому запрещено заниматься сварочными работами 2 года. Также «Северный водоканал» выплатит 1,3 млн руб. по гражданскому иску отца потерпевшего.

Андрей Иванов