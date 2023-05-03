Объем горящего в Тамани резервуара с нефтепродуктами составил 20 тысяч кубометров

Объем горящего в поселке Волна резервуара с нефтепродуктами составляет 20 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Горит резервуар объемом 20 тыс. куб. м. Пожару присвоен четвертый (наивысший) номер сложности»,— сообщили в экстренных службах.

Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами. Жителям населенного пункта ничего не угрожает, поэтому необходимости их эвакуации нет. По данным ТАСС, причиной возгорания стало падение беспилотника.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram